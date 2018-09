Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quebra da confiança dos consumidores acentua-se em setembro na zona euro e UE

Confiança dos consumidores diminuiu 1,0 pontos para os -2,8.

15:12

O indicador que mede a confiança dos consumidores volta a recuar em setembro, face ao mês anterior, tanto na zona euro como no conjunto da União Europeia (UE), segundo dados esta quinta-feira publicados pela Comissão Europeia.



De acordo com os dados da Direção-geral dos Assuntos Económicos e Financeiros da Comissão Europeia, a confiança dos consumidores no espaço da moeda única manteve a tendência em queda já registada em agosto, com um recuo, em setembro, de 1,0 pontos, para os -2,9 pontos.



Também no conjunto da UE se acentuou a quebra já observada em agosto, tendo a confiança dos consumidores diminuído 1,0 pontos para os -2,8.