Português assassinado a tiro no Brasil

Joaquim Pinto deixa duas filhas menores.

Por Patrícia Lima Leitão | 01:30

Joaquim Pinto, de 29 anos, natural da freguesia de Várzea, Aliviada e Folhada, Marco de Canaveses, foi assassinado com pelo menos três tiros na cabeça no Jardim Arco Verde, região sudeste de Anápolis, Brasil, na madrugada de domingo.



O Comando de Policiamento Urbano refere que para já não há informações sobre motivações e autoria do homicídio. Estão abertas várias linhas de investigação.



"Permanecem as dúvidas porque não fazemos ideia do que aconteceu. Ele foi viver para o Brasil há quatro anos e desde aí que não voltou. Foi com a mulher e as filhas mas entretanto estava a morar sozinho porque se separou", referiu Pedro Pinto, um dos quatro irmãos da vítima.



A família, com dificuldades económicas, já pagou 11 mil euros para que o corpo seja trasladado. Deverá chegar a Portugal na segunda-feira. Ainda assim, apela à ajuda de todos.



"Ainda nos falta pagar o funeral. Peço a quem quiser oferecer, por exemplo, flores, que as substitua por um donativo para nos ajudar", mencionou Pedro Pinto.



A vítima, construtor civil, deixa duas filhas, de oito e seis anos.