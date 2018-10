Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lucro da Ryanair desce 7%, em seis meses, para 1,2 mil milhões de euros

Michael O'Leary apontou para a diminuição nas tarifas e destacou a subida em 27% das receitas complementares.

09:43

O lucro da Ryanair desceu 7% para 1,2 mil milhões de euros, em seis meses até 30 de setembro, informou esta segunda-feira a transportadora aérea, que registou, porém, a subida de receitas e de passageiros.



Na primeira metade do seu ano fiscal, a companhia irlandesa de baixo custo informou que as tarifas médias caíram 3% face ao excesso de capacidade na Europa, a uma Páscoa celebrada mais cedo, enquanto repetidas greves e escassez de pessoal entre os controladores aéreos provocaram cancelamentos nas tarifas mais altas, nos voos de fim de semana.



Citado num comunicado da empresa, o presidente executivo da transportadora, Michael O'Leary, referiu a diminuição nas tarifas e destacou a subida em 27% das receitas complementares (que inclui bagagens de porão, marcação de lugar a bordo, taxas de alterações das reservas e comissões de serviços de parceiros e vendas a bordo).



Essa subida "compensou o combustível mais caro e os custos com pessoal e EU261 (regulamento europeu sobre indemnizações".