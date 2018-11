Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dona da Brico Depôt vai abandonar mercado português

Empresa vai também desinvestir em Espanha e na Rússia.

19:50

A britânica Kingfisher, dona das lojas Brico Depôt de Vila Nova de Gaia, Loures e Rio de Mouro, anunciou esta quarta-feira que irá abandonar o mercado português, onde emprega 213 pessoas.



A empresa, que vai também desinvestir de Espanha e da Rússia, avançou, na apresentação dos seus resultados do trimestre que terminou a 30 de outubro, que está "comprometida com o plano de construir um negócio forte a longo prazo".



"Como parte deste compromisso, tomámos a decisão de sair da Rússia, Espanha e Portugal. Isso irá permitir que implementemos a nossa estratégia com mais foco e eficiência nos nossos principais mercados, onde podemos ter, ou atingir, uma posição de liderança de mercado", referiu o grupo.



No mesmo comunicado, a Kingfisher detalha que o Brico Depôt em Portugal registou prejuízos operacionais de dois milhões de libras (2,2 milhões de euros) entre 2017 e 2018. Já Espanha teve lucros operacionais de 2,2 milhões de libras e a Rússia prejuízos de oito milhões de libras (8,9 milhões de euros), no mesmo período.



Segundo o site da empresa, as três lojas em Portugal empregam 213 pessoas. Em Espanha são 1.782 os funcionários do grupo e na Rússia, com a marca Castorama, trabalham 3.280 pessoas.



Globalmente, a Kingfisher, que atua na área do bricolage e outros produtos para a casa, registou vendas no trimestre que termina em outubro de mais de três mil milhões de libras (3,37 milhões de euros), uma queda de 1,3% "like-for-like" (ou seja, em termos recorrentes nos dois períodos).



A Kingfisher está presente em 10 países, com 1.302 lojas, cerca de 79 mil trabalhadores e seis milhões de clientes.



As suas principais insígnias são a B&Q, Castorama, Brico Depôt e Screwfix. Na Turquia opera através de uma parceria com a empresa local Koçtas.



A Lusa contactou a Kingfisher e ainda aguarda resposta.