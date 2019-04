Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sobe para 179 os voos cancelados pela companhia aérea brasileira Avianca

Operadora já atrasou pagamentos nos aeroportos brasileiros de Guarulhos, Florianópolis, Porto Alegre, Salvador e Fortaleza.

06:53

O número de voos cancelados pela companhia aérea Avianca Brasil, que atravessa uma crise financeira, subiu para 179, de acordo com a informação partilhada hoje na sua página na internet.



O anúncio de cancelamento feito pela Avianca, justificado por uma possível redução da sua frota, engloba voos que se iriam realizar entre hoje e quarta-feira.



"A Avianca Brasil informa que, devido a uma possível redução da sua frota, e visando minimizar o impacto na sua operação e aos seus passageiros, decidiu efetuar cancelamentos pontuais de voos, numa lista (...) que será atualizada diariamente de acordo com eventuais ajustes", informou a companhia aérea.



Incialmente a companhia tinha informado o cancelamento de 26 voos entre sábado e a segunda-feira, cujas vendas tinham sido suspensas por volta das 17h00 (21h00 em Lisboa) de sexta-feira.



A Avianca adianta que irá entrar em contacto com os passageiros afetados para oferecer um reembolso ou opções de remarcação de voo.



Em recuperação judicial, uma ação para tentar evitar a falência da empresa, a Avianca Brasil foi acionada na justiça pelas companhias que lhe fazem o empréstimo de aeronaves, por falta de pagamento.



De acordo com a imprensa brasileira, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou na quarta-feira um pedido da Avianca para que os proprietários das aeronaves não pudessem retirar os aviões à transportadora.



A companhia aérea brasileira alegou que a situação poderia inviabilizar a execução dos leilões de ativos da empresa, previstos no plano de recuperação.



A empresa Aviation Capital Group confiscou, entre terça e quarta-feira, três das nove aeronaves que tinha alugado à Avianca, e que estavam no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.



Ao todo, a empresa deixará de voar com dez aviões.



Nos últimos dias, a companhia aérea também tem enfrentado problemas com operadores de aeroportos.



A Avianca tem o pagamento de taxas aeroportuárias atrasado, o que tem gerado ameaças de suspensão de voos da companhia, de acordo com o portal de notícias G1.



A operadora já atrasou pagamentos nos aeroportos brasileiros de Guarulhos, Florianópolis, Porto Alegre, Salvador e Fortaleza.