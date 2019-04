Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

No Dia da Terra, Zero apela à preservação da biodiversidade

"Se não agirmos agora, a extinção pode ser o legado mais duradouro da humanidade", considera a associação.

A associação ambientalista Zero apelou hoje, dia em que se celebra o Dia da Terra, a ações de preservação da biodiversidade, sublinhando que "é preciso educar e sensibilizar para a taxa acelerada de extinção de milhões de espécies".



Em comunicado, a associação ambientalista alerta para alguns números sobre a "atual onda de extinção", como a redução de 40% do número de animais terrestres e das populações de animais marinhos ou o facto de 40% das 1,1 milhões de espécies de aves do mundo estarem em declínio.



"Estima-se que os seres humanos tenham impactado 83% da superfície terrestre, o que afetou os ecossistemas, bem como as áreas em que espécies específicas de animais selvagens existiam", sublinha a Zero.



A associação ambientalista defende que é preciso "educar e sensibilizar para a taxa acelerada de extinção de milhões de espécies e as causas e consequências desse fenómeno".



Entre os alertas deixados, a Zero defende que é necessário "alcançar grandes vitórias políticas que protejam grandes grupos de espécies, bem como espécies individuais e os seus habitats" e também "construir e participar num movimento global que abrace a natureza e seus valores".



"Incentivar ações individuais, como a adoção de dieta baseada em vegetais e a interrupção do uso de pesticidas e herbicidas" é outra das ideias defendidas pela associação.



Segundo a associação, Portugal tem um "conhecimento insuficiente dos seus valores naturais", mantendo limitações para uma avaliação rigorosa do grau de ameaça que existe sobre as diversas espécies protegidas.



Além disso, continua a Zero, Portugal mantém "uma política pública sem objetivos estabelecidos para a conservação das espécies" e continua com legislação por publicar nesta área.



"Se não agirmos agora, a extinção pode ser o legado mais duradouro da humanidade", considera a associação.