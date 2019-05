UNITA acusa Governo angolano de "humilhar" exéquias fúnebres de Jonas Savimbi

A UNITA acusou esta terça-feira o Governo angolano de estar "a humilhar" as exéquias fúnebres de Jonas Savimbi, cujos restos mortais foram entregues na segunda-feira no Luena, província do Moxico, e não hoje no Cuíto tal como fora acertado.Em declarações à agência Lusa, o coordenador da comissão para as exéquias fúnebres do líder histórico da UNITA, Álvaro Chik Wamanga, mostrou-se indignado depois de a família e grande parte da direção da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), incluído Presidente Isaías Samakuva, estar no aeroporto Joaquim Kapango, no Cuíto, província do Bié, e não ter recebido os restos mortais de Jonas Savimbi.A comitiva de jornalistas que deixou Luanda cerca das 08h00 locais (mesma hora em Portugal) aterrou cerca de uma hora depois no Cuíto, onde centenas de pessoas, dentro e fora do aeroporto, continuam a aguardar pelo início da cerimónia.O ministro de Estado, Pedro Sebastião, que chegou ao Cuíto, cerca de 15 minutos depois do avião que trouxe os jornalistas, abandonou o aeroporto num dos quatro helicópteros presentes na pista em direção ao Andulo, segundo Chik Wamanga.Pedro Sebastião, acompanhado por vários elementos da segurança de Estado e das Forças Armadas, segundo o responsável da UNITA, abandonou o Cuíto sem sequer cumprimentar a direção do partido presente no aeroporto."É uma humilhação uma vez que nem se dignou a cumprimentar a direção da UNITA e foi diretamente, ao que pensamos, para o Andulo, onde aparentemente os restos mortais de Jonas Savimbi irão ser entregues vindos diretamente do Luena. Não sabemos a quem. Quer a direção da UNITA, quer sobretudo todos os familiares estão aqui no aeroporto do Cuíto", disse.Chik Wamanga acrescentou ainda ter recebido a indicação de que o Governo pretende realizar as exéquias fúnebres na quarta-feira no Andulo, embora esteja ainda a tentar confirmar a informação, uma vez que ninguém da parte governamental está no Cuíto.Também a direção da UNITA está a tentar a esclarecer a situação."Estamos a aguardar por alguma novidade porque nesta altura não está aqui ninguém da parte governamental para nos dar explicações", acrescentou.Chik Wamanga realçou o facto de a comissão tripartida Governo-UNITA-Família ter consensualizado que os restos mortais seriam entregues hoje de manhã no Luena, situação que unilateralmente o Governo alterou na segunda-feira à tarde para o Cuíto, o que veio baralhar completamente toda a logística que o partido tem montada para dignificar a memória do líder histórico da UNITA, morto em 2002 em combate, o que marcou o fim da guerra civil angolana.Perante o facto de os restos mortais não terem sido entregues no Cuíto, Chik Wamanga ressalvou "as manobras do MPLA e do Governo" que pretendem "boicotar toda uma homenagem" a Jonas Savimbi.