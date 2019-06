Vídeo com dica para descascar alhos torna-se viral

Um vídeo com uma técnica "fácil" de descascar alhos está a fazer sucesso na rede social Twitter. Publicado no domingo, já foi visto mais de 2,3 milhões de vezes.

A utilizadora do Twitter Valentina "VPestilenZ" partilhou um vídeo onde revela a técnica que utiliza para descascar alhos: pegar numa cabeça de alhos, espetar a faca e puxar os alhos um a um, já sem casca. "Como alguém que cozinha muitos pratos coreanos, este é o melhor método para descascar alhos!", escreve Valentina.

Em poucas horas, o vídeo tornou-se um verdadeiro sucesso e já conta com mais de 2,3 milhões de visualizações, mais de 100 mil gostos e mais de 45 mil partilhas. Entre os muitos anónimos que já partilharam o Tweet de Valentina estão celebridades como Chrissy Teigen, modelo e mulher do músico John Legend.





As someone who makes a lot of Korean food, this is the best method for getting garlic peeled!

pic.twitter.com/14GGJDQhRj