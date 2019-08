França dá ao Reino Unido possibilidade de apresentar um candidato ao FMI

O ministro das Finanças francês deu esta quinta-feira ao Reino Unido a possibilidade de apresentar um nome para a corrida à liderança do Fundo Monetário Internacional (FMI), remetendo para sexta-feira a votação para designar um candidato.O Ministério da Economia e Finanças francês indicou que a decisão de Bruno Le Maire, que coordena o processo de escolha de um candidato na União Europeia (UE), tem como objetivo dar tempo ao Reino Unido para apresentar um candidato até hoje à noite, se assim o desejar.Este desenvolvimento surge tendo em conta a mudança de Governo no Reino Unido, onde no passado dia 24 de julho Boris Johnson substituiu Theresa May como primeiro-ministro.Antes, o ministério francês tinha indicado que ainda não foi alcançado consenso total para a escolha um nome como candidato europeu à sucessão de Christine Lagarde no FMI.Estão na corrida cinco candidatos: o ministro das Finanças português e presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, a sua homóloga espanhola, Nadia Calvino, o holandês Jeroen Dijsselbloem, o governador do banco central finlandês, Olli Rehn, e a búlgara Kristalina Georgieva, atual 'número dois' do Banco Mundial.O nome do governador do Banco de Inglaterra, Mark Carney, circulou inicialmente como um dos possíveis candidatos, mas já não figurava na lista divulgada na semana passada pelo ministério francês.Face à impossibilidade de se chegar a um compromisso sobre um candidato, os 28 países da UE aceitaram a proposta de Le Maire de proceder "a várias votações, se necessário, para escolher o candidato europeu", indicou a AFP.