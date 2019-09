Rebeldes iemenitas ameaçam lançar novos ataques na Arábia Saudita

Os rebeldes Houthis, que reivindicaram os atentados de sábado contra instalações petrolíferas sauditas, ameaçaram esta segunda-feira lançar novos ataques contra objetivos na Arábia Saudita, um país que intervém na guerra no Iémen desde 2015."Temos um longo braço e que pode atingir qualquer local em qualquer momento", declarou o porta-voz dos rebeldes iemenitas, Yahiya Saree, ao dirigir-se ao "regime saudita".Apelou ainda a Riade para "rever os seus cálculos e pôr termo à sua agressão e ao seu bloqueio contra o Iémen".O porta-voz, citado pela televisão Al-Massirah controlada pelos rebeldes, pediu às companhias e cidadãos estrangeiros que evitem as instalações petrolíferas sauditas, que segundo garantiu permanecem "na linha de mira" dos Houthis.A infraestrutura energética saudita já tinha sido atingida após a intervenção de Riade, que hegemoniza uma coligação armada contra os rebeldes do vizinho Iémen, em particular nos meses de maio e agosto.No entanto, os ataques de sábado contra a fábrica de Abqaiq e a jazida de Khurais, no leste da Arábia Saudita, são de outra envergadura, ao provocarem uma queda para metade da produção saudita (5,7 milhões de barris por dia, cerca de 6% do fornecimento mundial).Os Houthis, apoiados pelo Irão, reivindicaram os ataques.No entanto, o secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo, considera não existir qualquer prova que este "ataque sem precedentes contra o abastecimento energético mundial" seja proveniente do Iémen.Washington acusa o Irão de estar na origem destes ataques. Mas Teerão, através do porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros, Abbas Moussavi, considerou estas acusações "absurdas" e "incompreensíveis".