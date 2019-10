Autor de ataque a sinagoga na Alemanha admite motivação antissemita

O autor do ataque a uma sinagoga e a um restaurante turco em Halle, no leste de Alemanha, admitiu que teve uma motivação antissemita no seu ato, anunciou esta sexta-feira o gabinete do procurador público de Karlsruhe.

Stephan Balliet, de 27 anos, "fez uma confissão completa (...). Ele confirmou a sua motivação antissemita e de extrema-direita" durante um interrogatório "muito longo" de um juiz, segundo um porta-voz da procuradoria.

Ao final da manhã de quarta-feira, o atacante tentou entrar na sinagoga de Halle, onde se encontravam 51 fiéis para assinalar o Yom Kipur, o maior feriado religioso judaico.