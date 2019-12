Ucrânia e FMI chegam a acordo para empréstimo de cinco mil milhões de euros

A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, anunciou que a organização financeira alcançou um acordo com as autoridades da Ucrânia para um empréstimo de cinco mil milhões de euros em três anos.

Num comunicado emitido na noite de sábado, após uma "chamada construtiva" com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a diretora-geral da instituição financeira sublinhou "a prontidão do FMI em apoiar a agenda política das autoridades para manter a estabilidade macroeconómica e levantar a economia" da Ucrânia.

Na nota, a diretora-geral assinala que "os serviços do FMI alcançaram um acordo com as autoridades para as políticas que consolidam um acordo a três anos de quatro mil milhões de DES [direitos especiais de saque, a "moeda" da instituição, num valor equivalente a cinco mil milhões de euros]".

O acordo tem agora de ser aprovado pelos gestores do fundo.

O comunicado não detalha de que forma serão utilizados os fundos a emprestar pelo FMI.

"Eu e o Presidente concordamos que o sucesso económico da Ucrânia depende fundamentalmente do fortalecimento do Estado de direito, da melhoria da integridade judicial, da redução da importância dos interesses sociais na economia e que é o essencial para salvaguardar os ganhos tidos com a limpeza do sistema bancário", vincou a economista búlgara.

Zelensky, eleito em abril, após ter feito o combate à corrupção uma das bandeiras da sua campanha, afirmou que o programa com o FMI vai permitir acelerar o crescimento ucraniano.