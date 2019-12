Nancy Pelosi: "Trump é uma ameaça à nossa democracia"

Um tenso debate antecedeu esta quarta-feira, na Câmara dos Representantes dos EUA, a votação do impeachment de Donald Trump pelos crimes de abuso de poder e obstrução por causa das pressões à Ucrânia.Os trabalhos prolongaram-se noite dentro, com os republicanos apostados em vender cara a derrota anunciada e em esticar as discussões o mais possível. O objetivo era que a votação ocorresse já depois da meia-noite (hora de Lisboa) para coincidir com o comício do presidente no Michigan, dando assim oportunidade a Trump para reagir em cima da hora e em direto na TV.A tática dos republicanos ficou patente logo no arranque dos trabalhos, com a apresentação de várias emendas e moções que foram sucessivamente derrotadas pela maioria democrata. Quando Nancy Pelosi subiu ao palanque para iniciar o debate, a sessão ia já com mais de duas horas atraso."Estamos aqui hoje para defender a democracia. O presidente não nos deu outra hipótese. É um facto provado que o presidente representa uma ameaça à nossa segurança nacional e à integridade das nossas eleições, que constituem as bases da nossa democracia", acusou Pelosi, perante a fúria dos republicanos, que denunciaram o caráter "injusto" e "partidário" de todo o processo.O presidente Donald Trump acusou os democratas de levarem a cabo um "golpe de Estado ilegal e partidário" e "declararem guerra à democracia" com a votação dos artigos de destituição. Numa dura carta de seis páginas enviada na terça-feira à líder da maioria democrata na Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, Trump acusou ainda os democratas de "violarem o seu juramento e a sua promessa de respeitarem a Constituição"."Não conseguem esconder o seu ódio contra mim", justificou.