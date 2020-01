Chefe do Estado-Maior de Taiwan morre em aterragem de emergência de helicóptero militar

Pelo menos oito pessoas morreram na sequência da aterragem de emergência de um helicóptero que transportava o chefe do Estado-Maior do exército de Taiwan, Shen Yi-ming, uma das vítimas mortais, segundo avança a agência Reuters.

O helicóptero Black Hawk UH-60M viajava com 13 pessoas a bordo e dirigia-se para Yilan (nordeste), quando foi forçado a aterrar, cerca das 08h00 (00h00 em Lisboa), numa área montanhosa perto de Taipé, cerca de dez minutos após a descolagem.





Inicialmente, as informações divulgadas pela imprensa local davam conta que o dirigente máximo das Forças Armadas de Taiwan tinha sobrevivido ao acidente. No entanto, as autoridades confirmaram a sua morte pouco depois das 14h00 (06h00 em Lisboa).

Ainda não são conhecidas as causas do acidente.