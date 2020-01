Ministra dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau pede demissão

A ministra dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, Suzi Barbosa, apresentou esta sexta-feira ao primeiro-ministro guineense, Aristides Gomes, o seu pedido de demissão alegando questões pessoais e políticas.

"A minha demissão do Governo, que representei com orgulho, deve-se a motivos pessoais e políticos, que considero fundamentais para a salvaguarda da minha dignidade, da qual tenho direito e não abdico", refere Suzi Barbosa, na carta enviada ao primeiro-ministro.

Suzi Barbosa, eleita deputada do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), nas legislativas de março de 2019, foi nomeada ministra dos Negócios de Estrangeiros em julho, com a tomada de posse do novo Governo.

"Enquanto guineense e deputada da Nação continuarei igualmente a dar as minhas contribuições para o desenvolvimento do meu país", afirma.

A ministra demissionária refere também que enquanto chefe da diplomacia guineense assumiu o "desafio e a responsabilidade patriótica de defender o programa do Governo" e procurou sempre basear as suas ações e intervenções com "base no profissionalismo e na competência" e com "sentido de Estado".

Suzi Barbosa esteve recentemente envolvida em polémica depois de ter aparecido a acompanhar o Presidente eleito, Umaro Sissoco Embalo, numa visita à Nigéria.

Segundo os resultados definitivos da Comissão Nacional de Eleições guineense, Umaro Sissoco Embaló venceu as eleições presidenciais, mas os resultados foram contestados junto do Supremo Tribunal de Justiça pelo PAIGC e pelo candidato que apoia, Domingos Simões Pereira.

Nem o PAIGC, nem o Governo guineense justificaram a presença de Suzi Barbosa na visita à Nigéria com Umaro Sissoco Embaló.

A Lusa tentou contactar a ministra demissionária, que não se mostrou disponível para prestar declarações.