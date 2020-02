Venezuela suspende voos da TAP por 90 dias

O governo venezuelano anunciou esta segunda-feira a suspensão dos voos da TAP para o país por 90 dias, na sequência da alegada "violação das regras de segurança" no voo de regresso do opositor Juan Guaidó, na semana passada."Devido às graves irregularidades cometidas no voo TP173 e de acordo com as normas nacionais da aeronáutica civil, as operações da companhia aérea TAP serão suspensas por 90 dias, como medida de precaução que visa salvaguardar a segurança operacional da Venezuela", escreveu no Twitter o ministro dos Transportes, Hipólito Abreu.Recorde-se que o regime de Maduro acusou na semana passada a TAP de ter transportado ilegalmente explosivos para a Venezuela e de ter ocultado o nome de Juan Guaidó da lista de passageiros do voo que o levou de regresso a Caracas após um périplo pelos EUA e pela Europa.Na chegada do voo à capital venezuelana, Guaidó foi agredido por apoiantes de Maduro enquanto o seu tio, Juan José Márquez, foi detido por posse de coletes antibala e "lanternas de bolso táticas" que escondiam "substâncias químicas explosivas no compartimento da bateria".Esta segunda-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros português Augusto Santos Silva afirmou que as acusações à TAP não passam de "manobras de diversão" do regime venezuelano para desviar as atenções das agressões a Guaidó.