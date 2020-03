Coreia do Norte dispara projétil não identificado

A Coreia do Norte disparou, esta sexta-feira (já sábado no horário local), um "projétil não identificado que caiu fora da zona económica exclusiva do Japão. A informação foi avançada pela agência de notícias Yonhap, citando fontes militares da Coreia do Sul.A Guarda Costeira do Japão revelou que o projétil aparentava ser um míssil balístico, não havendo ainda qualquer confirmação.O disparado de hoje junta-se a outros dois feitos no início do mês - todos feitos numa altura em que as negociações entre Pyongyang e os EUA para o desarmamento não conhecem avanços.