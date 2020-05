10 razões por que o tabaco prejudica a sua pele (e não só)

É largamente sabido que o tabaco afeta a sua saúde e a das pessoas à sua volta. Mas fumar implica muito mais que isso, como alerta o Centro de Terapias Chinesas (CTC), este simples ato pode prejudicar também a sua imagem. Wenqian Chen, médica especialista em Medicina Tradicional Chinesa no CTC, enumera as 10 consequências mais nocivas do tabaco para a beleza.