Menino de 14 anos comido vivo por crocodilo

As autoridades malaias encontraram o corpo de Ricky Ganya, um menino de 14 anos desaparecido em Kuching, na Malásia, desde sexta-feira, altura em que terá sido mordido por um crocodilo e arrastado para dentro de água. O animal foi caçado e, no seu interior, estavam os restos mortais de Ricky, que tinha sido comigo vivo.

O menor estava numa zona de estuário a apanhar caracóis, quando foi mordido num tornozelo. A tia do menino, que estava com ele, assistiu horrorizada a tudo e chamou imediatamente as autoridades e os serviços de emergência.

As autoridades, com ajuda da população local, montaram uma armadilha usando uma galinha como isco e conseguiram capturar o crocodilo responsável pelo ataque. Abriram o abdómen do réptil e, no interior, encontraram ossos e roupa do menor. Segundo a autópsia, terá sigo engolido ainda vivo pelo animal.

Os restos mortais de Ricky foram entregues à família, para que agora possa proceder às cerimónias fúnebres do menor.

