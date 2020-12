Filho de Biden é alvo de investigação fiscal

A Justiça norte-americana está a investigar suspeitas de possível evasão fiscal e branqueamento de capitais nos negócios de Hunter Biden, filho do presidente eleito Joe Biden. Em causa estarão alegadas transações financeiras na China, repetidamente denunciadas por Donald Trump durante a campanha eleitoral.Foi o próprio Hunter Biden quem tornou pública a investigação, depois de ter sido formalmente notificado na quarta-feira. "Estou certo que uma investigação profissional e objetiva irá provar que conduzi os meus negócios de forma apropriada e legal, com o devido acompanhamento de conselheiros fiscais", anunciou o filho de Biden num comunicado.A investigação, que está a ser conduzida pela Procuradoria do Delaware, o FBI e a Divisão de Investigação do IRS, começou em 2018, muito antes de Joe Biden anunciar a sua candidata à Presidência dos EUA. No entanto, as diligências foram suspensas durante a campanha e o período eleitoral porque as normas do Departamento de Justiça impedem a realização de ações suscetíveis de influenciar as eleições. Recorde-se que durante a campanha, Trump usou várias vezes os negócios de Hunter Biden na China e na Ucrânia para atacar Joe Biden.Em comunicado, o gabinete do presidente eleito garantiu que Biden "tem um profundo orgulho no seu filho" e frisou que "as inúmeras dificuldades por que passou e os ataques recentes apenas serviram para o tornar mais forte".