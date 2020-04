2021, o ano sem novos emojis devido ao coronavírus

Em 2021 não haverá lançamento de novos emojis.



O anúncio foi feito pelo Unicode Consortium, o consórcio responsável por selecionar e lançar os bonequinhos animados que todos nós usamos no nosso dia-a-dia.





De acordo com o comunicado do organismo, os novos emojis serão lançados em 2021, sendo que só serão aceites novas submissões até setembro do ano que vem, ou seja, só serão novamente lançados em janeiro de 2022.

"Ouvimos os nossos colaboradores que, devido às circunstâncias atuais, têm demasiado trabalho. Decidimos que era o melhor para os nossos nossos voluntários e organizações que dependem do standard que adiássemos a data de lançamento", pode ler-se no comunicado oficial.

No entanto, este ano serão ainda lançados novos emojis, aprovados em janeiro passado.