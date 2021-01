Primeiro-ministro italiano apresenta demissão

Giuseppe Conte vai apresentar a demissão num Conselho de Ministros convocado para esta terça-feira, às 09h00 locais (08h00 em Lisboa), dirigindo-se de seguida ao Palácio Quirinale, em Roma, para uma reunião com o Presidente da República, Sergio Mattarella.

Decisão acontece após semanas de críticas ao governo de Giuseppe Conte, nomeadamente sobre a gestão da pandemia e o programa de estímulo para aplicar mais de 200 mil milhões de euros a disponibilizar pela União Europeia no quadro do relançamento económico e do combate à crise sanitária.