Emigrante português morre em acidente de trabalho no Luxemburgo

A vítima estava a trabalhar numa vala quando ocorreu um deslizamento.

De acordo com a polícia, uma construção de aço, que deveria proteger a área, desabou com a pressão do deslizamento.

O Ministério Público foi informado do caso e a Inspecção-Geral do Trabalho e Minas (ITM) deslocou-se ao local para elaborar relatório e investigar o acidente.

Um emigrante português de 60 anos morreu esta quarta-feira num acidente de trabalho numa obra no Luxemurgo, avançou o jornal do Luxemburgo.Um trabalhador português perdeu a vida enquanto trabalha numa vala na rua Zenon Bernard em Esch/Alzette.