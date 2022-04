Governo chinês ergue gradeamentos para travar Covid-19

O governo chinês mantém a política de Covid-19 no país e, para esse feito, instalou gradeamentos para que as pessoas fossem impedidas de sair de casa.

Vídeos partilhados nas redes sociais mostram instalações de redes elétricas com alta voltagem para que, durante a noite, os moradores de Xangai não consigam sair das suas habitações. No entanto, os habitantes têm derrubado as redes não eletrificadas como forma de protesto.





O presidente Xi Jinping anunciou que continuará a sua política de Covid-0, embora vá em sentido contrário ao resto do mundo que tem diminuído as restrições e está a tentar viver com o vírus.

O governo chinês reconheceu o custo económico dos bloqueios, dizendo que esforços devem ser feitos para "minimizar o impacto da epidemia no desenvolvimento económico e social", informou a agência de notícias oficial Xinhua.

Segundo o Daily Mail, estima-se que 180 milhões de chineses estão confinados, apesar das taxas de infeção relativamente baixas.





We all have heard stories of residents and even entire buildings refusing to go outside for mass testing. Some are fatigued, others fear that being together brings infection risks.



Some think sealed-of entrances like this are to separate these folks. pic.twitter.com/s4IvBEZeLR