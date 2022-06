Palestiniano morto em confrontos com forças israelitas na Cisjordânia

Um palestiniano foi morto e dois foram detidos esta quarta-feira, na sequência de confrontos com as Forças de Defesa de Israel na cidade de Jenin, no norte da Cisjordânia, disse o Ministério da Saúde palestiniano.

A vítima fatal, de 25 anos, foi baleada no peito, por soldados israelitas durante uma operação do exército em Jenin, informou a agência de notícias palestiniana, Wafa.

O exército e as forças de segurança israelitas aumentaram as operações na Cisjordânia, onde vários palestinianos foram mortos nos últimos meses.