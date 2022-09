Biden alerta para ameaças à democracia dos EUA pelo "extremismo" de Trump

O Presidente norte-americano alertou esta sexta-feira que os valores democráticos dos Estados Unidos estão a ser atacados por forças extremistas leais ao seu antecessor, Donald Trump, num discurso televisionado em horário nobre a partir de Filadélfia.

Com criticas explicitamente dirigidas ao movimento "MAGA", o icónico 'slogan' de campanha de Donald Trump 'Make America Great Again' [Tornar a América Grande de Novo], Joe Biden criticou o fanatismo "cego" de alguns seguidores do antigo chefe de Estado, a quem classificou de "ameaça" aos Estados Unidos.

"Muito do que está a acontecer no nosso país hoje não é normal. Donald Trump e os republicanos do MAGA representam um extremismo que ameaça os próprios fundamentos da nossa República", disse Biden, a partir do Independence Hall, em Filadélfia (estado da Pensilvânia), local que foi palco de algumas das mais importantes decisões da história do país, como a adoção da Declaração de Independência e da Constituição norte-americanas.