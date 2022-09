China descobre novo mineral na Lua

A China anunciou, esta sexta-feira, a descoberta de um novo mineral na Lua, chamado Changesite-(Y), o sexto encontrado pela Humanidade. Foi encontrado em partículas basálticas lunares a partir de amostras coletadas pela missão Chang’e 5 da superfície lunar, em 2020.Os cientistas destacaram que o material recolhido e as pesquisas desenvolvidas são de grande importância para entender a origem e evolução da Lua, bem como as possibilidades de usar os seus recursos de forma eficaz.Em junho foi anunciada a descoberta de minerais de alta pressão nas amostras recolhidas na superfície da Lua por essa mesma sonda, como fragmentos de seifertita e estishovita, minerais formados a partir de dióxido de silício.O programa Chang’e (em homenagem a uma deusa que, segundo a lenda chinesa, vive na Lua) começou com o lançamento de uma primeira sonda em 2007.