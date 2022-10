EUA voltam a recorrer a reservas estratégicas para baixar preço do petróleo

O Governo dos Estados Unidos (EUA) vai libertar mais 15 milhões de barris de petróleo das reservas estratégicas do país, numa tentativa de controlar os preços da energia.

A libertação, que será realizada em dezembro, é o último passo de um programa anunciado na primavera pelo Presidente norte-americano Joe Biden e que previa a injeção de um total de 180 milhões de barris para fazer face ao aumento dos preços, ligado à invasão da Ucrânia.

"O Presidente instruiu o Departamento de Energia a estar pronto para vender mais [petróleo das reservas] neste inverno, se necessário, devido à Rússia ou outras ações perturbadoras do mercado", disse um dirigente governamental aos jornalistas.

Questionado sobre a possibilidade de limitar ou suspender as exportações de petróleo, o dirigente garantiu que a administração Biden "mantém todas as ferramentas na mesa, tudo o que possa ajudar a garantir o abastecimento" do mercado norte-americano.

Ao mesmo tempo, Biden quer implantar um mecanismo de longo prazo para reabastecer, assim que o preço do barril cair para menos de 72 dólares (73 euros), as reservas estratégicas, que estão no nível mais baixo desde 1984.

Desde o início de setembro de 2021, os Estados Unidos retiraram mais de 212 milhões de barris das reservas estratégicas. Nunca um presidente norte-americano recorreu a tais quantidades de petróleo desde a criação das reservas em 1975.

A administração pretende negociar contratos de recompra a um preço previamente acordado, através de um processo de leilão, o que limitará os riscos associados à volatilidade dos preços, de acordo com o dirigente.

A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Jane, disse na terça-feira que Biden irá anunciar esta quarta-feira oficialmente estas medidas, juntamente com mais iniciativas "para dar algum alívio ao povo americano".

Os preços da gasolina nos Estados Unidos subiram na semana passada depois da aliança OPEP+, liderada pela Arábia Saudita e Rússia, ter reduzido a produção em 2 milhões de barris por dia, o maior corte na oferta de petróleo desde maio de 2020.

Embora tenha caído 22% desde o pico em meados de junho, o preço da gasolina nos Estados Unidos continua 16% acima do nível do mesmo período do ano passado.

Quanto ao diesel, o preço recuou ligeiramente desde junho, devido a reservas muito baixas, e custa em média mais 50% do que há um ano.