EUA pedem reforma urgente do Conselho de Segurança da ONU para responder à Coreia do Norte

Os Estados Unidos da América (EUA) pediram esta segunda-feira uma reforma urgente do Conselho de Segurança da ONU para que este órgão possa responder de forma "unida" aos lançamentos de mísseis balísticos "desestabilizadores" por parte da Coreia do Norte.

Numa reunião do Conselho de Segurança, a embaixadora dos EUA junto da ONU, Linda Thomas-Greenfield, afirmou que por "63 vezes este ano a Coreia do Norte violou de forma flagrante as resoluções" daquele órgão e "demonstrou total desrespeito pela segurança da região".

"Quantos mísseis mais devem ser lançados antes de respondermos como um Conselho unificado?", questionou a representante diplomática, acusando o regime de Pyongyang de agir com impunidade e sem medo de uma resposta ou represália do Conselho de Segurança, órgão máximo da ONU devido à sua capacidade de fazer aprovar resoluções com caráter vinculativo.