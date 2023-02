A Coreia do Norte disparou, este sábado, um míssil balístico para o mar da costa oriental. A informação foi avançada pelo Chefe do Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul avançou a informação à Reuters.Também a Guarda Costeira do Japão confirmou o disparo, que surge depois da Coreia do Norte ter ameaçado, na sexta-feira, uma resposta "sem precedentes, persistente e forte" aos exercícios militares que a Coreia do Sul e os Estados Unidos se preparam para realizar.