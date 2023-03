Falência do SVB é das mais importantes desde crise economico-financeira de 2008

O banco Silicon Valley Bank (SVB) foi colocado na sexta-feira sob controlo da agência que garante os depósitos (FDIC, na sigla em Inglês), o que corresponde à falência do estabelecimento.

Esta é das falências mais importantes de um banco nos EUA desde a crise económico-financeira de 2008.

Das falências precedentes, avulta, em termos de dimensão de ativos, a do HBOS (Reino Unido), em 17 de setembro de 2008, com 690 mil milhões de libras (762 mil milhões de euros).

Seguem-se as do Washington Mutual (EUA), em 25 de setembro de 2008, com ativos de 307 mil milhões de dólares (288 mil milhões de euros), e agora a desta sexta-feira do SVB, que tinha ativos de 209 mil milhões de dólares (196 mil milhões de euros).

Esta listagem inclui ainda o alemão SachsenLB, que fechou em 26 de agosto de 2007, com ativos de 67 mil milhões de euros, o britânico Bradford & Bingley, que encerrou em 29 de setembro de 2008, com ativos de 35 mil milhões de libras (59 mil milhões de euros) e o norte-americano IndyMac, que acabou em 11 de julho de 2008, com ativos de 32 mil milhões de dólares (30 mil milhões de euros).

Estes estabelecimentos eram todos bancos de retalho, a acessíveis a todos os particulares.

Mas a crise financeira foi marcada também pela falência de vários bancos de investimento e financiamento, designadamente o Lehman Brothers, que fechou em 15 de setembro de 2008, com ativos de 639 mil milhões de dólares (600 mil milhões de euros).