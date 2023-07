Presidente da República lamenta morte de bombeiro luso-americano em Newark

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou esta sexta-feira a morte de um bombeiro luso-americano no combate a um incêndio num navio de carga no porto de Newark, nos Estados Unidos da América.

"Ao tomar conhecimento do falecimento do bombeiro Augusto Acabou, compatriota que integrava os Bombeiros de Newark e que foi vítima de um incêndio num navio ancorado no porto de Newark, nos Estados Unidos da América, o Presidente da República solidariza-se com a dor e pesar da família, amigos e da comunidade luso-americana, a quem apresenta as mais sentidas condolências", lê-se numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

Dois bombeiros morreram neste incêndio, que deflagrou na quarta-feira à noite, e outros cinco ficaram feridos, informaram as autoridades locais.

Augusto Acabou, o bombeiro luso-americano que perdeu a vida no incêndio, tinha 45 anos e a sua família era oriunda do distrito de Aveiro, segundo o jornal Luso-Americano.

O navio, de bandeira italiana, estava carregado com mais de mil veículos quando o incêndio deflagrou no 10.º andar, espalhando-se rapidamente pelos andares superiores.

As autoridades anunciaram uma investigação sobre a causa do incêndio.