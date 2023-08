Chefe dos serviços de emergência de Maui demite-se após ausência de alertas

Segundo o Washington Post, autarca de Maui, Richard Bissen, refere que aceitou "a demissão do chefe dos serviços de emergência, o Administrador Herman Andaya"."Dada a gravidade da crise que estamos a enfrentar, a minha equipa e eu vamos colocar alguém no seu lugar fundamental tão depressa quanto for possível", asseverou Richard Bissen.Esta quinta-feira, o número de mortos nos fogos do Havai subiu para 110. Centenas de pessoas continuam desaparecidas.