Grávida e bebé morrem a caminho do Hospital de Guimarães

Uma mulher grávida de 35 semanas morreu esta segunda-feira enquanto estava a caminho do Hospital de Guimarães. A mulher estava com sintomas de falta de ar e foi transportada pelos Bombeiros das Caldas das Taipas. O bebé também não sobreviveu.Na segunda-feira de manhã dirigiu-se à unidade hospitalar pelo próprio pé e saiu após realizar alguns exames. Acabou por morrer ao final da tarde.O corpo vai ser autopsiado e o funeral realiza-se esta quinta-feira em Corvite.Em resposta aoo hospital de Guimarães refere que "solidariza-se com a família neste momento difícil e lamenta a sua perda"."Nesta altura o que podemos adiantar é que todo o protocolo clínico foi conduzido, desde o primeiro momento, conforme os procedimentos exigidos nestas situações. Tratava-se de uma utente com comorbilidades, tendo chegado a este Hospital já sem vida. Como é protocolado nestas circunstâncias aguardamos o resultado da autópsia", acrescenta.