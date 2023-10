Biden garante que EUA estarão mais seguros se ajudarem Ucrânia e Israel

O Presidente norte-americano anunciou esta quinta-feira ao país que vai enviar ao Congresso um pedido "urgente" para financiar "necessidades de segurança nacional", garantindo que os Estados Unidos estarão mais seguros se ajudarem Ucrânia e Israel.

"É um investimento inteligente que pagará dividendos à segurança americana durante gerações", disse Joe Biden num raro discurso no Salão Oval da Casa Branca, transmitido em direto pelas principais redes de televisão do país.

Num discurso em horário nobre em que intercalou entre as guerras a envolver a Ucrânia e Israel, Biden afirmou que a "liderança americana é o que mantém o mundo unido" e as alianças que tem com outros países mantêm os norte-americanos "seguros na América".