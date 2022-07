21 migrantes intercetados nas Ilhas Baleares chegam do norte de África

As autoridades espanholas disseram esta quarta-feira que intercetaram na ilha de Maiorca 21 migrantes de origem norte-africana, que chegaram de barco provenientes do norte de África, sendo esta a sétima embarcação localizada nas ilhas Baleares em cerca de 24 horas.

Às 20h50 de terça-feira, no horário local (19h50 em Lisboa), os agentes do Serviço Marítimo Provincial do Instituto Armado intercetaram 21 migrantes, que aparentemente se encontravam em bom estado de saúde, no Parque Nacional de Cabrera, no sul da Ilha de Maiorca, de acordo com a delegação local do Governo espanhol.

No total, com este barco localizado no Parque Nacional de Cabrera, sete embarcações chegaram à região insular espanhola entre a tarde de segunda-feira e a noite de terça-feira e traziam de 123 pessoas, incluindo quatro que foram retiradas do mar em Cabrera (sul de Maiorca) e duas que chegaram à ilha de Formentera.