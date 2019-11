21 mortos e mais de 400 feridos no mais recente balanço dos sismos nas Filipinas

Os dois sismos que abalaram esta semana, com dois dias de intervalo, a ilha de Mindanau, no sul das Filipinas, fizeram 21 mortos, segundo o último balanço feito este domingo pelas autoridades, numa altura em que faltam água e alimentos na zona.

Segundo as agências Efe, AP e AFP, imagens transmitidas na televisão mostram habitantes que perderam as respetivas casas e estão refugiados em tendas erguidas perto de uma autoestrada a pedir, com cartazes e faixas, alimentos aos automobilistas que passam na via.

O primeiro sismo, registado na terça-feira a 25 quilómetros de Tulunam, na província de Cotabato, teve uma magnitude de 6,6, e o segundo, na quinta-feira, atingiu os 6,5.