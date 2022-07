Pelo menos 21 pessoas morreram e 30 adoeceram após ingerir bebidas alcoólicas adulteradas no oeste da Índia, disseram esta terça-feira as autoridades do país.

O funcionário do Governo Mukesh Parmar disse que as mortes ocorreram nos em Ahmedabad e Botad, no estado indiano de Gujarat, onde o fabrico, venda e consumo de bebidas alcoólicas estão proibidos.

Ainda não é conhecido o produto utilizado para adulterar a bebida.