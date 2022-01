Vinte e uma pessoas passaram a noite de Ano Novo presas em duas cabinas de teleférico e mais de três mil metros de altura e com temperaturas abaixo de zero no Novo México, nos EUA, devido a um problema técnico. Só foram resgatadas na manhã seguinte, mas não há feridos a lamentar.





As vítimas do insólito incidente são vinte funcionários de um restaurante situado no topo das montanhas Sandia que regressavam a casa já depois das 02h00 da manhã após servirem os clientes na noite da Passagem de Ano, e um segurança do restaurante que fazia o trajeto inverso noutra cabina. Mal tinham iniciado a descida, que dura cerca de 15 minutos, quando a cabina se imobilizou devido ao gelo acumulados nos cabos. Equipas de resgate ocorreram rapidamente e conseguiram aproximar a cabina de uma torre de apoio para passar cobertores, comida e bebidas quentes aos ocupantes, mas a escuridão e as temperaturas negativas obrigaram a adiar a operação de resgate até ao início da manhã. Quando o dia nasceu, os ocupante da cabina foram retirados um por um com a ajuda de arneses e cordas de rapel, numa operação que durou várias horas. Já em segurança no solo, foram retirados de helicóptero e levados para o hospital, onde foram submetidos a exames por precaução, mas todos acabaram por ter alta e voltar para junto das famílias.