Entre 1950 e 2020, mais de 300 mil crianças e menores foram vítimas de abuso sexual em instituições da Igreja Católica francesa, de acordo com um relatório divulgado esta terça-feira e que deixou o Papa Francisco “profundamente triste” com as conclusões “desta terrível realidade”. “O pensamento do Papa dirige-se em primeiro lugar às vítimas, com imensa dor pelas feridas e gratidão pela coragem de denunciar.