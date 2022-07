22 anos, armado e perigoso: Identificado atirador que matou seis a pessoas a tiro em parada do 4 de Julho em Chicago

durante uma parada do 4 de Julho (Dia da Independência nos EUA), em Highland Park, Chicago, chama-se Robert E. Crimo III e tem 22 anos.

O tiroteio fez seis mortos e 24 feridos, elevando para 14 o número de mortos nas festividades do Dia da Independência naquela cidade norte-americana, que começaram no sábado.Após o massacre, que faz aumentar o número de vítimas em paradas do 4 de Julho na cidade, o governador local decretou o cancelamento de todas as festividades.