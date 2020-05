22 feridos num petroleiro em chamas na Indonésia

Um incêndio causou hoje pelo menos 22 feridos num petroleiro, de onde as equipas de socorro tentam retirar as dezenas de pessoas ainda a bordo, num dos principais portos da Indonésia, anunciou fonte oficial.

Os bombeiros e socorristas transferiram os 22 feridos para o hospital e tentam chegar a dezenas de pessoas ainda presas no navio no porto de Belawan, na região de Sumatra do Norte, precisou o chefe da polícia local.

Duas explosões foram ouvidas e depois viram-se chamas e enormes nuvens de fumo negro a saírem do Jag Leela, um navio de 250 metros de comprimento, que está ancorado para reparações.

Os bombeiros combatem o incêndio a partir de um outro navio.

A causa das explosões e do incêndio estão por determinar.

As chamas passaram para pelo menos um outro navio que estava ao lado Jag Leela e a força das explosões causou danos menores em habitações nos arredores do porto, adiantou o chefe da polícia.