23% dos brasileiros não têm o suficiente para se alimentar

Uma fatia substancial dos 215 milhões de brasileiros não consegue o suficiente para se alimentar, revelou um levantamento do Instituto Datafolha divulgado esta terça-feira. A situação mais grave é nos estados do nordeste do Brasil, onde a insuficiência alimentar descrita pelos habitantes supera significativamente a média nacional.

De acordo com os dados coletados pelo Datafolha nos passados dias 29 e 30 de março, 23% dos brasileiros, aproximadamente 49 milhões de pessoas, afirmaram não ter em casa o suficiente para se alimentarem e aos seus naquele dia. Nos nove estados do Nordeste, o índice dos que relataram não ter o suficiente para comer atingiu 30% dos habitantes.

O dado agora divulgado confirma o que milhões de brasileiros sentem na pele, a impossibilidade de se alimentarem adequadamente e aos seus, mas há situações ainda piores. Levantamentos realizados no ano passado mostraram que pelo menos 33 milhões de brasileiros não tinham absolutamente nada para comer e que só conseguiam alimentar-se se e quando recebiam uma doação de alimentos, o que não acontecia todos os dias.

Ainda de acordo com o levantamento feito agora pelo Datafolha em 126 cidades de todas as regiões do país, 62% afirmaram que a comida em casa não abunda mas é o suficiente. Já no extremo oposto do estudo, outros 15% dos inquiridos respondeu que a quantidade de comida que têm em casa é mais do que suficiente para se alimentarem de forma adequada.