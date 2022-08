24 milhões de toneladas de sargaço estão a matar as paradisíacas praias das Caraíbas

As quantidades enormes de sargaço nas praias prejudicam o turismo e as indústrias pesqueiras vitais da região do Caribe, consideradas das paisagens mais bonitas do mundo.O governador das Ilhas Virgens Americanas, Albert Bryan Jr., já declarou estado de emergência. Num comunicado, Bryan disse: "As algas marinhas que invadem as nossas praias também trazem o potencial de interrupção dos negócios e outros impactos financeiros negativos para a nossa economia". Um dia depois, o presidente Joe Biden declarou estado de emergência no território.