243 refugiados em Lesbos na Grécia com Covid-19

Mais de 200 migrantes transferidos para o novo campo de refugiados na ilha grega de Lesbos após o incêndio que destruiu o campo de Moria, há duas semanas, estão infetados com Covid-19. De acordo com as autoridades gregas, 243 dos cerca de 7 mil refugiados realojados em Kara Tepe deram positivo ao serem testados ao novo coronavírus antes de serem realojados.



Os infetados, cuja média de idades é de 24 anos, estão isolados e a maioria encontra-se assintomática. O governo grego decretou uma emergência humanitária e sanitária na ilha depois de, no passado dia 8 de setembro, mais de 12 mil migrantes terem ficado desalojados na sequência do violento incêndio que destruiu por completo o campo de refugiados de Moria. O fogo terá sido ateado por alguns refugiados em protesto contra as medidas de confinamento decretadas no campo após terem sido detetados 35 casos de coronavírus.



