27 cães aprisionados e famintos recorrem ao canibalismo para se alimentarem

Procuradoria Ambiental e do Ordenamento Territorial,

27 cães foram resgatados esta quarta-feira pela polícia, em conjunto com ade uma propriedade imunda e sem condições na Cidade do México.O alerta para os maus tratos de que aqueles animais eram vítimas foi dado por populares que se aperceberam da situação dado o choro e latidos dos cães em desespero ouvidos no exterior.Dentro da casa, as autoridades encontraram uma pilha de lixo, fezes amontoadas no chão e duas dezenas de animais desnutridos e cheios de parasitas. Foi ainda encontrado morto um cão preto dentro daquela propriedade.Segundo o que as autoridades apuraram, os animais estavam tão famintos que acabaram por se alimentar de outros. Ficou ainda claro que a propriedade era usada para reprodução de cães. Dos 27 animais resgatados, sete eram cachorros.O suspeito, identificado como Cesar N., manteve os cães trancados em espaços confinados e sujos, segundo nota da Procuradoria-Geral da República do México.A polícia invadiu a propriedade à força visto que Cesar se trancou dentro da mesma e recusou deixar a polícia entrar.