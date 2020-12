27 líderes europeus decidem avançar com sanções à Turquia a decidir na presidência portuguesa

Os líderes europeus, reunidos em Bruxelas, acordaram esta madrugada avançar com sanções contra a Turquia devido às suas ações "unilaterais e provocadoras" no Mediterrâneo oriental contra Grécia e Chipre, que deverão ser decididas durante a presidência portuguesa da União Europeia.

Após um longo debate que entrou pela madrugada, o Conselho Europeu convida o Conselho da UE a ampliar as (poucas) "medidas restritivas" em curso dirigidas às atividades ilegais de exploração de gás pela Turquia em águas do Mediterrâneo oriental, e mandata o Alto Representante para a Política Externa, Josep Borrell, a elaborar um relatório sobre "a evolução da situação" e que contemple um eventual reforço do quadro de sanções, "a ser apreciado o mais tardar no Conselho Europeu de março de 2021".

Fontes diplomáticas explicaram que o Conselho da UE, ao nível de ministros dos Negócios Estrangeiros, é convidado a propor, "nas próximas semanas", novos indivíduos e empresas a acrescentar à curta lista de sancionados atualmente em vigor, podendo então as sanções ser reforçadas dentro de alguns meses se a Turquia mantiver a sua postura, num processo de gradual endurecimento das medidas punitivas.