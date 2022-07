27 pessoas desaparecidas após barco partir-se em dois na China

Uma embarcação foi este sábado atingida por um tufão na China. Três tripulantes foram resgatados e vinte e sete estão desaparecidos.O navio ficou destruído e partiu-se em dois, segundo anunciou o serviço de apoio aéreo do governo de Hong Kong. O alerta foi dado por volta das 07h25 locais, 00h25 de Portugal.Três pessoas foram resgatadas às 15h00 locais, de acordo com a Globo, e transportadas para o hospital. Os trs tripulantes disseram depois que os outros membros da tripulação podem ter sido arrastados pelas ondas antes da chegada do primeiro helicópetero de resgate.