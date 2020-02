274 pessoas resgatadas pelo 'Ocean Viking' vão desembarcar na Sicília e ficar em quarentena

As 274 pessoas resgatadas recentemente da costa da Líbia pelo navio de resgate oceânico 'Ocean Viking' vão desembarcar na Sicília, onde serão colocadas em quarentena, anunciaram este domingo a ONG SOS Mediterranean e o Ministério da Administração Interna de Itália.

Como precaução, "os migrantes serão mantidos em quarentena" na cidade siciliana de Pozzallo e os funcionários do navio isolados a bordo "pelo tempo que for necessário", disse hoje em comunicado o Ministério da Administração Interna sem dar mais pormenores.

As infeções pelo novo coronavírus em quatro regiões do norte de Itália elevam-se a 132, depois de realizadas análises a cerca de 3.000 pessoas com sintomas suspeitos, informou hoje o presidente da Proteção Civil italiana, Angelo Borrelli.