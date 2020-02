29 casinos de Macau reabrem portas e 12 continuam fechados devido ao coronavírus

29 casinos vão reabrir as portas a partir desta quinta-feira e 12 permanecem encerrados, anunciaram as autoridades da capital mundial do jogo, uma das regiões que identificou casos de infeção pelo coronavírus Covid-19.

Em conferência de imprensa, as autoridades indicaram ainda que a reabertura de 29 dos casinos corresponde a 1.800 mesas de jogo, um terço do total no território, e que os outros 12 solicitaram um prorrogamento do prazo.

Após 15 dias de encerramento, o Governo de Macau anunciou na segunda-feira que os casinos poderiam reabrir portas a partir desta quinta-feira, dando 30 dias às operadoras para voltarem à atividade.